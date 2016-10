Junior 13:30 bis 13:55 Trickserie Die Gruselschule Der Junge aus dem See D, F, IRL, S 2003 Stereo Merken Jessika drückt sich vor der Schwimmstunde, weil sie nicht schwimmen kann und deshalb von ihren Freunden verspottet wird. Trotzig geht sie in den See und versucht, sich das Schwimmen selbst beizubringen. Sie ertrinkt beinahe, wenn nicht im letzten Moment ein junger Wassermann im See auftauchen würde. Die beiden freunden sich an und Direktor Bertram nimmt ihn als neuen Schüler in der Gruselschule auf. Aber das Leben auf der Erde ist für das Wasserwesen doch sehr befremdlich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Creepschool Regie: Philippe Balmossièrre Drehbuch: Torbjörn Jansson, Per Carlsson, Per Carlsson, Stina Mansfeld, Stina Mansfelt, Häkan Östlundh, Håkan Musik: Andreas Lundhäll, Andres Sierra