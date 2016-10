Junior 09:35 bis 09:45 Trickserie Zigby, das Zebra Zigby und die neuen Hobbys CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken McMeer weiß nicht, was ein "Hobby" ist. Also erklärt es ihm Zigby und kommt bei der Gelegenheit auf die Idee, dass sich doch alle Freunde auf der paradisischen Insel ein neues Hobby ausdenken sollen. Gegen Abend dann, so Zigby, sollen alle Einfälle öffentlich vorgeführt werden. Insbesondere die Mädchen Vicky, Celine und Elle zeichnen sich in ihren Überlegungen durch Einfallsreichtum aus. Sie probieren Jong-lieren, Stepptanzen, das Springen auf einem Hüpfstock und Einradfahren aus, und obwohl sie sich nicht immer einig sein, was das besste und aufregendste neue Hobby ist, sind sie am Abend, als sich alle Freunde wieder zusammenfinden, mit ih In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: Melanie Alexander Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting

