Junior 07:35 bis 08:00 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Das Schlagloch USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 109A Chuck ist in Siegerlaune. Er möchte heute unbedingt seinen eigenen Rennfahrrekord brechen. Doch auf der Rennbahn entdecken er und seine Freunde einen Spalt im Asphalt. Boomer möchte am liebsten Chucks Eltern holen, damit der Riss ordnungsgemäß repariert wird. 109B Chucks Bruder Rallye kommt mal wieder zu Besuch und Chuck will für ihn eine perfekte Willkommensparty geben. Doch nichts läuft nach Plan. Alle anderen sind trotzdem vergnügt, nur nicht Chuck. Bis Rallye ihm klarmacht, dass das völlig egal ist, wenn nicht alles nach Plan läuft. Die Hauptsache ist, dass alle dabei ihren Spaß haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 376 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 136 Min.