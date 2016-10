National Geographic 09:35 bis 10:35 Dokumentation Die Rätsel der Bibel Die Jagd nach der Bundeslade USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Der heilige Schrein der Israeliten mit den Zehn Geboten zählt zu den letzten großen Geheimnissen der menschlichen Kultur. Seit der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus ist der sagenumwobene Schatz verschwunden. NATIONAL GEOGRAPHIC reist um die Welt und begibt sich auf die die Jagd nach der Bundeslade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Bible