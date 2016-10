National Geographic 07:50 bis 08:45 Dokumentation Apokalypse Zweiter Weltkrieg Die Landungen der Alliierten F 2008 Dolby 16:9 HDTV Merken Der D-Day in der Normandie und die amerikanische Invasion der Pazifikinsel Saipan beginnen nahezu gleichzeitig am 5. und 6. Juni 1944. In Europa läutet die erfolgreiche Landeoperation den Anfang vom Ende des Nazi-Regimes ein. Auf dem pazifischen Kriegsschauplatz erleidet das Japanische Kaiserreich mit dem Verlust von Saipan einen empfindlichen Rückschlag: Die Insel dient den US-Truppen fortan als Stützpunkt für Bombergeschwader und spielt eine wichtige Rolle bei der der Invasion der Philippinen ab Oktober 1944... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Apocalypse: The Second World War