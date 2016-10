MGM 04:25 bis 06:00 Horrorfilm Outback - Tödliche Jagd AUS 2011 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Ehepaar Caroline (Rebecca Ratcliff) und Matthew Webster (Corey Page) befindet sich mit Freunden auf der Durchreise, da entdecken sie eine schwer verletzte Frau in einem Wagen am Straßenrand. Als sie ihr zu Hilfe eilen wollen, werden sie ohne Vorwarnung von einem Fremden attackiert. Die verletzte Frau stürzt panisch zu den vier Freunden ins Auto und schon bald finden sich alle inmitten eines perfiden Katz- und Maus-Spiels wieder, in dem es ums nackte Überleben geht. Eine blutige Hetzjagd durch das australische Outback beginnt. - Beinharter Thriller aus Down Under. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louise Janelle Bartlett (Waitress) Bianca Bradey (Emma) Jazz Cohn (Amelia) Michael Cullen (Tradesman) Stef Dawson (Leah Thompson) William Emmons (Erik) Allen Ennew (Henry) Originaltitel: Wrath Regie: Jonathan Neil Dixon Drehbuch: Jonathan Neil Dixon Musik: Guntis Sics