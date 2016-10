MGM 02:50 bis 04:25 Komödie Petroleum-Miezen F, I, E, GB 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rancherin Maria (Claudia Cardinale) und ihre sieben Brüder haben es auf die "Little P"-Ranch abgesehen, wo seit einiger Zeit Erdöl vermutet wird. Als sie dort auftauchen ist die Ranch bereits von Frenchie King (Brigitte Bardot) und ihren sieben Schwestern in Besitz genommen worden. Maria und Frenchie bekämpfen sich erst, dann raufen sie sich zusammen, als der korrupte Sheriff (Michael J. Pollard) und der scheinbare Besitzer auftauchen. - Brigitte Bardot und Claudia Cardinale als Bandidas in einem 70er-Jahre-Italowestern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Bardot (Louise King) Claudia Cardinale (Maria Sarrazin) Michael J. Pollard (Sheriff) Micheline Presle (Tante Amélie) Marie-Ange Aniès (Constance) Emma Cohen (Virginie) Patty Shepard (Petite Pluie) Originaltitel: Les pétroleuses Regie: Christian-Jaque Drehbuch: Marie-Ange Aniès, Daniel Boulanger, Clément Bywood, Jean Nemours Kamera: Henri Persin Musik: Francis Lai Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 418 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 148 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 138 Min.