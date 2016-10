MGM 20:15 bis 21:50 Actionfilm Der Todesspeer des Shaolin HK 1984 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die kampfgewandten Mitglieder einer regierungstreuen Familie werden ermordet, bis nur noch drei Brüder und eine Schwester übrig bleiben. Einer der Brüder zieht sich ins Kloster zurück, wird zum besten Kämpfer des Landes und stellt sich, als seine Schwester entführt wird, dem Entscheidungskampf. - Zeitloser Martial-Arts-Film mit rasanten Kämpfen, der die große Zeit des Shaw-Brothers-Studios spiegelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lily Li (Mrs. Yang) Chia Hui Liu (Yang Wu-lang) Hsiao Ho (Yang Nr. 4) Gordon Liu (Yang Nr. 5) Alexander Fu Sheng (Yang Nr. 6) Phillip Ko (Tempelmönch) Sheng Fu (Yang Liu-lang) Originaltitel: The Eight Diagram Pole Fighter Regie: Liu Chia-Liang Drehbuch: Ni Kuang, Liu Chia-Liang Kamera: An-Sung Tsao Musik: Chin Yung Shing, Chen-hou Su Altersempfehlung: ab 16