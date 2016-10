MGM 12:20 bis 13:55 Komödie Zorro mit der heißen Klinge USA 1981 Nach einer Vorlage von Hal Dresner, Greg Alt und Don Moriarty 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zorro ist tot - es leben seine Söhne. Aber was für Knaben! Da ist erst einmal Diego, ein draufgängerischer Abenteuerer und potentieller Held. Und da ist sein Zwillingsbruder Ramon, ein sehr sehr eleganter Mensch und immer ganz Dame. Beide wollen das Erbe ihres Vaters fortsetzen. Jeder auf seine spezielle Weise. So zückt Diego seinen Degen, um Schurken und Schufte das Fürchten zu lehren, während Ramon mit Spitzentüchlein und Peitsche die bösen Buben bekämpft. - Abenteuerfilm-Parodie mit George Hamilton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Hamilton (Zorro / Don Diego / Bunny Wigglesworth) Lauren Hutton (Charlotte Taylor Wilson) Brenda Vaccaro (Florinda) Ron Leibman (Esteban) Donovan Scott (Paco) James Booth (Velasquez) Clive Revill (Garcia) Originaltitel: Zorro: The Gay Blade Regie: Peter Medak Drehbuch: Hal Dresner Kamera: John A. Alonzo Musik: Ian Frazer Altersempfehlung: ab 6