MGM 10:15 bis 12:20 Komödie Küß mich, Dummkopf USA 1964 Nach einem Bühnenstück von Anna Bonacci Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schnulzensänger Dino (Dean Martin) hat eine Autopanne in einer öden Kleinstadt. Musiklehrer Orville nutzt die Gelegenheit, Dino seine Kompositionen vorzutragen. Der aber dürstet mehr nach weiblichen Reizen. Um seine Frau vor dem Schürzenjäger zu bewahren, bringt Orville Dorfhure Polly (Kim Novak) ins Spiel. - Dean Martin und Kim Novak: Hollywood at its best. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dean Martin (Dino) Kim Novak (Polly the Pistol) Ray Walston (Orville) Felicia Farr (Zelda) Cliff Osmond (Barney) Barbara Pepper (Big Bertha) Doro Merande (Mrs. Pettibone) Originaltitel: Kiss Me, Stupid Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, I.A.L. Diamond Kamera: Joseph La Shelle Musik: André Previn