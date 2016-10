Fielding Mellish (Woody Allen) ist unglücklich in die Polit-Aktivistin Nancy (Louise Lasser) verliebt. Die interessiert sich jedoch nur für das revolutionäre Geschehen in der sozialistischen Republik San Marcos. Um die Angebetete zu beeindrucken, stürzt sich Fielding mitten in die Aufstandswirren. - Woody Allens anarchischer Polit-Spaß parodiert mit absurden Gags sozialistische Revoluzzerträume. Mit einem Mini-Auftritt von Sylvester Stallone! In Google-Kalender eintragen