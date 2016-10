Sky Emotion 05:30 bis 07:00 Thriller Sugar Daddies USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Um sich ihr Studium zu finanzieren, lässt sich Kara (Taylor Gildersleeve) auf einen Sugar Daddy ein: Der ältere und reiche Grant (Peter Strauss) ermöglicht ihr bald einen aufwendigen Lebensstil. Eine Zeit lang lebt sie in Saus und Braus. Doch als ihr Vater davon erfährt und eine von Karas neuen Freundinnen spurlos verschwindet, muss sie ihr Leben riskieren, um es wieder in den Griff zu kriegen. - Spannender Thriller über eine Studentin, die sich auf den falschen Mann einlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Gildersleeve (Kara) Peter Strauss (Grant) James C. Burns (Barry) Isabella Hofmann (Rita) Ashley McCarthy (Shawna) Timothy Brennen (Peter) Samantha Robinson (Lea) Originaltitel: Sugar Daddies Regie: Doug Campbell Drehbuch: Barbara Kymlicka Kamera: Leigh Lisbão Underwood Musik: Steve Gurevitch Altersempfehlung: ab 16