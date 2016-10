Niederlande 2 19:25 bis 19:55 Sonstiges Landinwaarts NL 2016 HDTV Merken Met: Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, neemt Dieuwertje mee naar een bijzondere plek in Amsterdam. Ze woonde tijdens haar studietijd in een kraakpand midden in het centrum van Amsterdam en vanuit die plek ging ze de stad ontdekken. Tijdens een van die "ontdekkingstochten" vond ze een heel bijzonder museum dat haar inspireerde en waar ze tot op de dag van vandaag regelmatig binnenloopt. * De Friese schilder Lourens Alma Tadema (1836-1912) was onlangs groot in het nieuws. Bij de Britse versie van Tussen Kunst & Kitsch dook een schilderij van hem op, dat tonnen waard bleek. Het Fries Museum toont tachtig topwerken van hem in de expositie Klassieke Verleiding. Dieuwertje Blok gaat er kijken met de Friese journalist Wio Joustra, die een boek heeft geschreven over Tadema. Ook bezoeken zij samen het dorp Dronrijp, waar de schilder geboren is. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieuwertje Blok Originaltitel: Landinwaarts!