Geloof en een Hoop Liefde Lelystad NL 2016 HDTV Het is ongetwijfeld de bekendste plek in Lelystad: de Bataviawerf, de plek waar in de jaren negentig de replica van een oud VOC-schip werd gebouwd door Willem Vos. Mirjam ontmoet Willem en hoort hoe het bouwen van de boot zijn leven op verschillende manieren heeft veranderd. Samen bezoeken zij de Batavia en halen herinneringen op. Jan Willem heeft de bank neergezet in het centrum van Lelystad. Daar ontmoet hij onder andere Martin Gaus, met wie Jan Willem een kijkje neemt in Martins hondenacademie.