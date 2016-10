Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Kampf ums Weiße Haus 1948 - Truman und Dewey USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Franklin D. Roosevelt war über zwölf Jahre Präsident der USA, als er im April 1945 plötzlich verstarb. Harry S. Truman war erst seit wenigen Monaten Roosevelts Stellvertreter und übernahm nun die Präsidentschaft. Trotz des gewonnen Weltkrieges wuchs die Unzufriedenheit gegenüber dem neuen Staatsoberhaupt. Als 1948 Neuwahlen anstanden, galt Trumans republikanischer Herausforderer Thomas E. Dewey als klarer Favorit. Doch Truman und sein Team stürzten sich in den Wahlkampf. - Oscar-Preisträger Kevin Spacey produzierte die Dokumentarserie über die dramatischsten Präsidentschaftswahlen der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race to the White House Altersempfehlung: ab 12