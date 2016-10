Sky Comedy 14:55 bis 16:55 Thriller Die Unfassbaren - Now You See Me USA, F 2013 Nach einer Vorlage von Boaz Yakin, Edward Ricourt 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Rasant inszenierter, großartig besetzter Krimi-Thriller. Das Magier-Quartett rund um Jesse Eisenberg ('The Social Network') landet einen Millionen-Coup nach dem anderen - bei sensationellen Shows, auf offener Bühne, vor den Augen begeisterter Zuschauermengen. Mark Ruffalo will ihnen mithilfe von Michael Caine das Handwerk legen - doch die hohe Kunst der Illusion liegt in der Ablenkung: Je genauer man hinsieht, umso weniger sieht man, was tatsächlich abgeht! Am 25. August stürmt das unfassbare Team erneut unsere Kinos! Die vier bislang mäßig erfolgreichen Illusionskünstler Atlas, Reeves, McKinney und Wilder folgen einer mysteriösen Einladung. Ein Jahr später verblüffen sie als "Four Horsemen" mit einer fulminanten Show in Las Vegas. Ein Freiwilliger aus dem Publikum wird nach Paris teleportiert, um eine Bank auszurauben. Krönender Abschluss der Vorstellung ist ein Geldscheinregen über die Zuschauerränge. FBI-Agent Dylan Rhodes will mit Magier-Urgestein Tressler dem unfassbaren Team auf die Schliche kommen. Das Quartett plant nämlich bereits weitere noch sensationellere Raubzüge auf offener Bühne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas) Mark Ruffalo (Dylan Rhodes) Woody Harrelson (Merritt McKinney) Mélanie Laurent (Alma Dray) Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) Michael Caine (Arthur Tressler) Isla Fisher (Henley Reeves) Originaltitel: Now You See Me Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Ed Solomon, Boaz Yakin, Ed Ricourt Kamera: Larry Fong, Mitchell Amundsen Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16