Sky Atlantic HD 23:35 bis 00:05 Comedyserie Hello Ladies Das Dinner USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Jessica (Christine Woods) eine Einladung zu einer Dinner-Party bekommt, lässt es sich Stuart (Stephen Merchant) nicht nehmen, sie zu begleiten. Die feine Abendgesellschaft ist ganz nach Stuarts Geschmack, erst recht als ein Modelagent ihn mit einem seiner Mädchen verkuppeln will. Doch bevor es soweit kommt, manövriert sich Stuart mit gewagten Witzen in eine heikle Situation. - Schmerzhaft-komische Flirt-Sitcom von den Machern von "The Office". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Merchant (Stuart Pritchard) Christine Woods (Jessica) Nate Torrence (Wade) Kevin Weisman (Kives) Kyle Mooney (Rory (credit only)) Alimi Ballard (Armand) Heather Hahn (Kimberly) Originaltitel: Hello Ladies Regie: Stephen Merchant Drehbuch: Lee Eisenberg, Stephen Merchant, Gene Stupnitsky, Lindsey Shockley, Jen Statsky Musik: Vik Sharma Altersempfehlung: ab 12