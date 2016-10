Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:30 Comedyserie Silicon Valley Nutzerzahlen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Nutzungs-Statistiken von "Pied Piper" geben Erfinder Richard (Thomas Middleditch) Anlass zur Sorge. Er investiert daher das komplette restliche Budget in Marketing-Maßnahmen. Sein Kollege Jared (Zach Woods) geht noch einen Schritt weiter: Er kauft neue Nutzer. - "Beavis and Butt-Head"-Schöpfer Mike Judge blickt in dem HBO-Comedy-Hit mit bissigem Witz auf digitalen Konkurrenzdruck, Technik-Kult und Nerd-Klischees. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Radford (Clark) Treisa Gary (Bernice) Dustyn Gulledge (Evan) Anthony Hill (Douglas) Anna Khaja (Rachel) Marina Libel (Researcher) Ivan Shaw (Ad Exec) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Alec Berg Drehbuch: Mike Judge, Clay Tarver Altersempfehlung: ab 6