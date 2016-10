Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Serien House of Cards Jäger oder Gejagter? USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Politikveteran Frank Underwood (Kevin Spacey) hat inzwischen das Amt des US-Vizepräsidenten erobert. Doch Journalistin Zoe Barnes (Kate Mara) und ihre Kollegen drohen aufzudecken, dass Underwood am Tod des Abgeordneten Peter Russo nicht ganz unschuldig war. Underwoods Gattin Claire (Robin Wright) versucht derweil, die Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin abzuwenden. - Intrigen, Macht und Mord in Washington: das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Kristen Connolly (Christina Gallagher) Kate Mara (Zoe Barnes) Sakina Jaffrey (Linda Vasquez) Sebastian Arcelus (Lucas Goodwin) Originaltitel: House of Cards Regie: Carl Franklin Drehbuch: Beau Willimon Kamera: Igor Martinovic Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12