Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien Boardwalk Empire Vermächtnisse USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky Thompson (Steve Buscemi) muss sich um einen potentiellen und potenten neuen Geschäftspartner aus Boston kümmern. Keine leichte Aufgabe. Lucky Luciano (Vincent Piazza) trifft sich mit Valentin Narcisse (Jeffrey Wright), um ihm zu versichern, dass die Geschäfte wie gewohnt weiterlaufen werden. Doch er trifft auf unerwarteten Widerstand. In New York bringt Margaret (Kelly Macdonald) derweil der Umgang mit Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg) in ein Dilemma. - Die fünfte und finale Staffel der prämierten Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Nucky Thompson) Stephen Graham (Al Capone) Shea Whigham (Elias "Eli" Thompson) Michael Shannon (Van Alden) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Michael Kenneth Williams (Chalky White) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Cristine Chambers, Howard Korder, Terence Winter, Nelson Johnson Altersempfehlung: ab 12