Sky Atlantic HD 13:05 bis 13:55 Mysteryserie Twin Peaks Der letzte Abend USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Donna und James (Lara Flynn Boyle, James Marshall) entdecken in Dr. Jacobys Wohnung die fehlende Kassette, die Laura am Abend ihres Todes aufgenommen hatte. Sie enthält einen weiteren Hinweis auf den Mörder. Agent Cooper (Kyle MacLachlan) verhaftet unterdessen Jacques Renault (Walter Olkewicz), der in der Mordnacht mit Laura Palmer zusammen war. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Mädchen Amick (Shelly Johnson) Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Richard Beymer (Benjamin Horne) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Sherilyn Fenn (Audrey Horne) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Mark Frost Drehbuch: Mark Frost Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12