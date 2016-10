Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:10 Serien Luck Two Prized Colts Go Head-to-Head USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Das große Rennen steht bevor: Gus (Dennis Farina) trifft außergewöhnliche Maßnahmen, um seinen Freund und Boss "Ace" Bernstein (Dustin Hoffman) zu schützen. Jerry (Jason Gedrick) stellt seinen Partnern seine Strategie für den Sieg vor. Trainer Escalante (John Ortiz) bereitet seine Pferde vor. Im großen Showdown kommt es zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen "Gettin' Up" und "Pint of Plain". - Spannend, starbesetzt und spektakulär gedreht: Michael Manns gefeierte Serie um krumme Deals an der Pferderennbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Chester Bernstein) Dennis Farina (Gus Demitriou) John Ortiz (Turo Escalante) Richard Kind (Joey Rathburn) Kevin Dunn (Marcus) Ian Hart (Lonnie) Ritchie Coster (Renzo) Originaltitel: Luck Regie: Mimi Leder Drehbuch: David Milch, Eric Roth, John R. Perrotta Musik: Gary Lionelli