Classica 04:50 bis 06:00 Musik Recital Jewgenij Kissin D 2014 Stereo 16:9 Joseph Haydn (1732-1809): Klaviersonate Es-Dur Hob. XVI:49 - Ludwig van Beethoven (1770-1827): Klaviersonate c-Moll op. 111. Jewgenij Kissin (Klavier). Aufgenommen beim Verbier Festival. Der russische Starpianist Jewgenij Kissin ist regelmäßiger Gast in Verbier. Das 1994 gegründete Festival ist jeden Sommer ein beliebter Treffpunkt renommierter Künstler. Der Schweizer Wintersportort oberhalb des Genfer Sees bietet ein erlesenes Programm zwischen Workshop und Starkonzert. Gäste: Jewgenij Kissin Originaltitel: Verbier Festival 2013: Evgeny Kissin Plays Haydn And Beethoven Musik: Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Christoph Willibald Gluck