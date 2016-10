Classica 03:10 bis 04:50 Musik Mariss Jansons dirigiert Mozart und Bruckner Wolfgang Amadeus Mozart: Arien aus "Le nozze di Figaro" und "Don Giovanni" / Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7. Ferruccio Furlanetto (Bass), Koninklijk Concertgebouworkest Stereo 16:9 Merken Mozart: Arien aus "Le nozze di Figaro" und "Don Giovanni" - Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur. Ferruccio Furlanetto (Bass), Koninklijk Concertgebouworkest, Leitung: Mariss Jansons. Die "Kerstmatinee" bildet eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Amsterdam und findet jedes Jahr am 25. Dezember im Concertgebouw statt, dem Konzertsaal, nach dem das Orchester benannt ist. Es zählt zu den besten Orchestern der Welt; von 2004 bis 2015 war der Lette Mariss Jansons Chefdirigent. Der italienische Bass Ferruccio Furlanetto gilt als einer der international führenden Sänger seines Fachs. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 417 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 217 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 147 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 137 Min.