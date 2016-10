Classica 23:10 bis 00:10 Musik Hyeonjun Jo spielt Messiaen A 2013 Stereo 16:9 Merken Olivier Messiaen (1908-1992): La Fauvette des jardins (Die Gartengrasmücke) - Le Merle de roche (Der Steinrötel) aus dem Catalogue d'oiseaux. Als diese Aufnahme in der Universität Mozarteum Salzburg entstand, studierte Hyeonjun Jo, geboren 1994 in Südkorea, dort Klavier, Musiktheorie und Orgel. Der französische Komponist Olivier Messiaen zählte mit Debussy, Schönberg, Schostakowitsch oder Strawinsky zu den genialsten Musikschaffenden des 20. Jahrhunderts. Er war vom Gesang der Vögel fasziniert und zeichnete die verschiedenen Rufe akribisch in Notenschrift auf. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hyeonjun Jo Originaltitel: Hyeonjun Jo Plays Messiaen Musik: Olivier Messiaen