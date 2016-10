Heimatkanal 02:40 bis 04:05 Komödie Die kluge Schwiegermutter D 1939 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Frau Böhler, die resolute Chefin einer Café-Kette (Ida Wüst), will der jüngsten ihrer drei Töchter Anni (Charlott Daudert) einen für das Geschäft geeigneten Ehemann aufdrängen. Nach allerlei Durcheinander arrangiert sie sich geschickt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Gollong (Robert Schmid) Ida Wüst (Frau Böhler) Charlott Daudert (Anni, ihre Tochter) Georg Alexander (Direktor Schmid) Walter Steinbeck (Pfister, techn. Direktor) Ernst Waldow (Toni) Friedrich Beug (Jean) Originaltitel: The Wise Mother in Law Regie: Hans Deppe Drehbuch: Max Wallner, Werner P. Zibaso, Heinz Becker-Trier Kamera: Herbert Körner Musik: Ludwig Schmidseder

