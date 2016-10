Heimatkanal 23:10 bis 00:45 Erotikfilm Frisch, fromm, fröhlich, frei D 1970 Stereo Merken Ein Vater wird Zeuge, wie sein Filius und dessen Freundin die körperliche Liebe entdecken. Am nächsten Morgen führen Papa und Sohn ein Gespräch unter Männern. Dabei schildert der ältere, welche Eskapaden er sich in den 20er und 30er Jahren leistete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monika Berg (Cäcilie) Maria Brockerhoff (Krumpke) Ingrid Simon (Mariechen) Jutta Simon (Aurelia) Inger Zielke (Zilly) Horst Frank (Klingel) Wolfgang Lukschy (Bülow) Originaltitel: Frisch, fromm, fröhlich, frei Regie: Rolf Thiele Drehbuch: Rolf Thiele Kamera: Wolf Wirth Musik: Uli Röver Altersempfehlung: ab 18