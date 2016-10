Heimatkanal 17:00 bis 18:30 Tanz Der Komödienstadel - Krach um Jolanthe D 1967 Stereo Merken Daxlwang im Jahre 1931: Der Bauer Sterff führt einen Kleinkrieg gegen das Finanzamt. Er will seine Steuern nicht bezahlen. So kommt es, dass bald seiner Zuchtsau Jolanthe der Kuckuck auf dem Rücken sitzt. Die Versteigerung im Dorf jedoch endet in einem Fiasko für den Staat. Das Dorf hält zusammen, keiner bietet auch nur einen Pfennig. Dem Wachtmeister von Daxlwang bleibt also nichts anderes übrig, als Jolanthe abzuführen und ins Feuerwehrhaus einzusperren. In der Nacht jedoch verschwindet die Sau auf unerklärliche Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michl Lang (Leonhard Sterff) Claudia Hansmann (Anni) Max Grießer (Wachtmeister Zirngiebel) Maxl Graf (Gustl Heindl) Georg Hartl (Lehrer Birnstingl) Erni Singerl (Sophie) Karl Tischlinger (Sepp) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: August Hinrichs, Edmund Steinberger Musik: Raimund Rosenberger