Heimatkanal 12:35 bis 14:05 Heimatfilm Das Schweigen im Walde D 1976 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Fürst Heinz von Ettingen hat genug von seiner Geliebten, der exzentrischen Baronin Edith von Prankha. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen reist der Adlige in die Berge, wo er in seinem kürzlich erworbenen Jagdgebiet auf andere Gedanken kommen will. Eine junge Sennerin hilft ihm dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Stephan (Götz Graf Ettingen) Evelyn Opela (Baronin Prankha) Belinda Mayne (Lore Petri) Ferdy Mayne (Baron Sternfeld) Walter Buschhoff (Sensburg) Sepp Löffler (Kluibenschädl) Bernd Helfrich (Praxmaler) Originaltitel: Das Schweigen im Walde Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Werner P. Zibaso Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Ernst Brandner Altersempfehlung: ab 6