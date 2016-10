Heimatkanal 11:35 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Ein Padrone aus Palermo D 1980 Stereo Merken Fred Ballmann wurde als Beauftragter einer Baufirma in Sizilien mit einem Mafiaverbrechen konfrontiert. Zurück in München, fühlt er sich verfolgt. Fröschl und Kettwig nehmen sich seiner an. Als der Verdacht auftaucht, dass die Mafia in die bayerische Landeshauptstadt einbricht, kann nur noch Wanninger helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Elmar Roloff (Fred Ballmann) Georg Marischka (Janos) Pino Vinciconte (Franco) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans-Dieter Schwarze Drehbuch: Bern S. Graf Musik: Eugen Thomass