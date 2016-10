Heimatkanal 09:40 bis 10:00 Comedyserie Curd Jürgens erzählt Der Briefwechsel D 1962 Stereo Merken Da kommt ein Mann aus dem fernen Kanada, um seine Angebetete zu treffen, mit der er schon seit einem Jahr einen liebevollen Briefwechsel pflegt. Doch als es soweit ist, geniert sie sich und will sich dem Kanadier nicht zu erkennen geben. Da braucht es schon einen verständnisvollen Gastwirt, der das Kennlerngespräch sehr raffiniert einfädelt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Curd Jürgens (Himself - Host) Originaltitel: Curd Jürgens erzählt Regie: Gerhard Overhoff

