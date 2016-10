Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 40 Tödliche Düfte D 2005 Stereo Merken Großbauer Konrad Lettner erstickt in seinem Silo. Ulrich Satori und Korbinian Hofer stoßen bei ihren Ermittlungen auf den Nachbarn, Sepp Vöst. Dieser hatte geschäftliche und private Gründe, den Toten zu hassen. Doch der Verdächtige verfügt über ein wasserdichtes Alibi. So rückt sein vorbestrafter Sohn Max in das Visier der Rosenheimer Kommissare. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Eva Kummeth, Horst Kummeth Kamera: Michael Sigloch Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12