Sky Krimi 15:00 bis 15:50 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 231 Frau Schmitt muss weg D 2015 Stereo 16:9 HDTV Die Bremsleitungen am Wagen wurden manipuliert: Uta Schmitt hatte keine Chance, zu überleben. Das Auto der Lehrerin prallt gegen einen Baum, die Fahrerin ist sofort tot. Wer hatte ein Motiv, die bei Schülern beliebte Lehrerin zu töten? Die SOKO stößt auf ein Video, in dem unzufriedene Eltern fordern: "Frau Schmitt muss weg!" Hat einer der Eltern, die Lehrerin auf dem Gewissen? Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Milena Dreißig (Verena Harms) Ute Willing (Jana Prinz) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Marek Helsner Kamera: Constantin Kesting Musik: Michael Dübe