RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Netz aus Lügen Netz aus Lügen USA 1995-2005 1. Staffel, Folge 40: Nachdem Ruby Morris zu einem verabredeten Shopping-Trip nicht auftaucht, wird sie von ihrer Tochter Cindy als vermisst gemeldet. Als die Polizei Blutspuren in Rubys Badezimmer findet, gerät ihr Ehemann Earl unter Verdacht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Ruby durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde. Weitere Ermittlungen lenken die Aufmerksamkeit auf Earls Boot, das spurlos verschwunden ist. Es stellt sich heraus, dass das Boot aufgrund eines Feuers an Bord untergegangen ist. Earl behauptet, seine Frau habe auf diese Weise Selbstmord begangen. Aber werden ihm die Geschworenen seine Geschichte glauben? Mansfield, Ohio am Neujahrstag: Noreen Boyle, Ehefrau des angesehen Arztes D Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12