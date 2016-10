RTL Crime 03:10 bis 04:00 Actionserie Das A-Team Folge: 11 Ein bisschen mehr Zeit USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 11: Um die Herausgabe geheimer Nato-Raketenpläne zu erpressen, entführt Oberst Ra Shaam die Tochter eines amerikanischen Generals. Das A-Team wird beauftragt, die Gefangene zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Edward Grover (Major Briggs) Alan Fudge (Mr. Perry - State Dept.) Originaltitel: The A-Team Regie: Arnold Laven Drehbuch: Frank Lupo, Patrick Hasburgh Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

