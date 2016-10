RTL Crime 23:20 bis 00:00 Krimiserie CSI: Vegas Fürstin der Schmerzen CDN, USA 2011 Stereo 16:9 Merken Alles deutet auf eine sadistische Triebtat hin, als der Leichnam von Rachel Grier aufgefunden wird. Arme und Nacken weisen zahlreiche Stichwunden auf. Ein Schaschlikspieß scheint als Mordwerkzeug gedient zu haben. Bald aber stellt sich heraus, dass die Verletzungen nicht Zeugnisse eines Verbrechens sind. Rachel gehörte einem Wanderzirkus an und trat dort als "Königin der Schmerzen" auf. Anfangs gerät der Erfinder der kuriosen Show in den Fokus der Ermittlungen, doch kurz darauf ist auch er tot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Marg Helgenberger (Catherine Willows) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Christopher Barbour Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12