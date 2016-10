RTL Crime 22:30 bis 23:20 Krimiserie CSI: Miami Überhitzte Gemüter USA 2007 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 13: Am Strand von Miami explodiert eine Landmine und tötet einen Mann. Offenbar wollte hier jemand verhindern, dass kubanische Profisportler illegal ins Land einreisen. Um den Menschenschmugglern das Handwerk zu legen und den Mordanschlag aufzuklären, schleust sich Eric in die Szene ein und gerät selber unter Mordverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Rex Linn (Det. Frank Tripp) Khandi Alexander (Dr. Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Adam Rodriguez (Eric Delko) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Joe Chappelle Drehbuch: Krystal Houghton Kamera: Eagle Egilsson Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12