Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Der Weg nach Placerville USA 1963 Merken Auf dem Heimweg wird Hoss überfallen und verliert dabei sein Gedächtnis. Ein Siedlerehepaar entdeckt ihn und nimmt ihn wie einen Sohn auf. Schon bald sind die beiden nicht mehr daran interessiert, dass Hoss sich je wieder an seine wahre Identität erinnert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Signe Hasso (Christiana Vandervort) Robert Emhardt (Klaas Vandervoort) Robert Carricart (Don Escobar) Originaltitel: Bonanza Regie: Lewis Allen Drehbuch: David Dortort, William L. Stuart Kamera: William P. Whitley, Haskell Boggs Musik: David Rose