KI.KA 11:40 bis 12:05 Trickserie Tashi Cousinchen & die Dschinni-Wünsche / Tashi & Jack AUS 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Cousinchen & die Dschinni-Wünsche: Beim Einkaufen für den Geschenktag stößt Cousinchen auf Dschinnis Flasche. Sie wünscht sich, dass jeder Dorfbewohner seinen größten Wunsch erfüllt bekommt. Das klingt schön, doch manche Wunschträume sollten besser Wünsche bleiben. Zum Glück sind Tashi und Jack zur Stelle, um das Dorf aus dem Chaos zu retten. Dazu müssen sie aber zu allererst Dschinni in seinem "wohlverdienten" Urlaub stören. Tashi & Jack: Jack möchte seinen Eltern schreiben, was er bis jetzt mit seinem Cousin Tashi im Alten Königreich erlebt hat. Und dabei erinnern sich die beiden natürlich auch daran, wie alles angefangen hatte mit dem Flugzeug, das sich plötzlich in einen Schwan verwandelt, den Drachen, die sehr feurig auf Ruhestörung reagieren und einem Jungen, der alles unternimmt, um seinen Cousin würdig in seiner Heimat zu empfangen. Schauspieler: Lotus: Mareike Fell (Spreherin) Originaltitel: Tashi Regie: Noel Cleary, Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas, Giula Sandler, Sam Meikle, Alexa Moses, Zoe Harrington, David Evans, Charlotte Hamlyn