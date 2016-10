KI.KA 15:45 bis 16:10 Kinderserie H2O Abenteuer Meerjungfrau Folge: 26 Gefangen unter Wasser F, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Gefangen unter Wasser: Stanley Finch, der Entdecker, ist wieder zurück in der Stadt. Diesmal möchte er das berühmte Schiffswrack wirklich finden. Dazu hat er ein hochmodernes kleines U-Boot mitgebracht. Er ernennt Lewis zum Assistenten und nimmt ihn mit auf eine Unterwasser-Expedition. Lewis versucht alles, um Finch von der Stelle wegzulocken, an der das Wrack liegt. Doch Finch ist hartnäckig. Lewis bleibt nichts anderes übrig, als einen Unfall herbeizuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: H2O: Mermaid Adventures Regie: Tian Xiao Zhang Drehbuch: Delphine Dubos, Franck Soullard, Hadrien Soulez Larivière