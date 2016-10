KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Tiere in Not D 1999-2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Tiere in Not: Ein exotischer Papagei flattert ins Hauptquartier und führt Lilly zu gewissenlosen Tierschmugglern, die mit seltenen und bedrohten Tierarten einen lukrativen Handel treiben. Als Lilly den Schmugglern folgt, wird sie entdeckt und gefesselt. Lilly kann sich zwar selbst befreien, muss aber feststellen, dass die Tierschmuggler spurlos verschwunden sind. Nur eine Zigarren-Banderole, die unter Lillys Schuhen klebt, gibt einen vagen Hinweis auf eine "Leopard-Bar", die als Verkaufsbörse der Schmuggler dienen könnte. Da trifft es sich gut, dass sich Hatice und Roman, Yeliz Mutter und Lillys Vater, ohnehin aussprechen müssen. Denn da die Pfefferkörner-Kinder nicht in die Bar dürfen, werden Hatice und Roman kurzerhand ohne ihr Wissen mit Überwachungstechnik ausgestattet und dort für ein Treffen platziert. Als die Pfefferkörner in der Bar eine spektakuläre Tierbefreiung starten, können sie Hilfe gut gebrauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Gabriel (Lilly) Moritz Glaser (Karol) Mira Lieb (Yeliz) Nina Flynn (Marie) Alexander Grünberg (Erster Zollbeamter) Christian Hinrichs (Zweiter Zollbeamter) Tim Troeger (Laurenz) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Anja Jabs Musik: Mario Schneider