KI.KA 09:40 bis 09:55 Trickserie Das Zauberkarussell Der Wunschbaum F, GB 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Wunschbaum: Pollux entdeckt einen Baum auf der Wiese, der zuvor dort nicht stand. Es ist ein Wunschbaum und Pollux hat drei Wünsche frei. Der erste Wunsch ist erfüllt, bevor er weiß, wie ihm geschieht. Deshalb denkt er lange über den zweiten Wunsch nach. Er wünscht sich, dass alle total nett zu ihm sind, und alles tun, was er will. Auch dieser Wunsch geht in Erfüllung. Den dritten Wunsch hätte er lieber nicht aussprechen sollen und nur mit Mühe gelingt es ihm, dem Wunschbaum noch einen vierten Wunsch abzutrotzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout Regie: Graham Ralph, Raoff & Stéphane Sanoussi Drehbuch: Graham Ralph, Jimmy Hibbert Musik: Damien Hervé

