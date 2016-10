KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten geht es heute um Delfine und Fische. Charlotta und Lisa erzählen, was sie schon alles über Delfine wissen und erklären, was Finne und Blubber bedeuten. Peppas Goldfisch Goldi braucht mal ein bisschen Abwechslung und wird bei einer lustigen Busfahrt ordentlich aufgemuntert. In einem Tierfilm gibt es etwas ganz besonderes zu sehen: eine Delfingeburt! Bei "Yam!Yam!" entsteht leckerer Gurkenfisch mit sauren Flossen. Schnecken zeichnen ein Rätselbild auf die Straße. Ob das auch ein Meerestier wird? Zum Schluss stellt Tanja André eine Scherzfrage, bei der es um nasse Haare geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

