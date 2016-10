FOX 22:30 bis 23:15 Mysteryserie The Walking Dead Quarantäne USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Einige Mitglieder der Gruppe verlassen das Gefängnis, weil sie glauben, dass es in einem College in der Nähe noch Vorräte geben könnte. Währenddessen müssen die, die im Gefängnis bleiben, mit den jüngsten Verlusten fertig werden und versuchen, das zu erhalten, was ihnen noch geblieben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary