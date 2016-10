FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie The Walking Dead Kein Tag ohne Unglück USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick und die Gruppe führen inzwischen ein nahezu ideales Leben - soweit es unter den Umständen in dem verlassenen Gefängnis möglich ist. Doch werden sie sich im Angesicht des neuen Bösen ihre Menschlichkeit bewahren können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Norman Reedus (Daryl Dixon) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Michael Satrazemi Musik: Bear McCreary