FOX 05:15 bis 06:10 Actionserie Undercover Enttarnt BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro spürt den zunehmenden Druck der Polizei. Der Maulwurf in seinen Reihen ist noch nicht enttarnt und auch sein Maulwurf bei der Polizei - in Popovs Team - ebenfalls nicht. Trotz allen drastischen Massnahmen kann er Martin nicht enttarnen. Doch Martin hat eine Schwachstelle - Sunny, die Freundin Jaros. Als diese bereit ist, mit Martin zu fliehen, wird sie von Jaro erwischt. Doch der reagiert unkonventionell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Deyan Donkov (Vasil Nikolov) Kiril Efremov (Tisho) Stanislav Ianevski (Angel Yakimov - Geleto) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bojinov Drehbuch: Georgi Ivanov, Teodora Vasileva Kamera: Anton Bakarski