FOX 03:45 bis 04:30 Mysteryserie American Horror Story Fahr zur Hölle USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Marie Laveau ist spurlos verschwunden. Die Suche nach ihr führt Queenie direkt in die Hölle und wieder zurück. Cordelias neueste Vision stellt die Zukunft des Zirkels in Frage. Aber als sich Fionas Herrschaft dem Ende neigt, entwickeln die Mädchen kraftvolle neue Fähigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Paulson (Cordelia Foxx) Taissa Farmiga (Zoe Benson) Frances Conroy (Myrtle Snow) Evan Peters (Kyle Spencer) Lily Rabe (Misty Day) Emma Roberts (Madison Montgomery) Denis O'Hare (Spalding) Originaltitel: American Horror Story Regie: Alfonso Gomez-Rejon Drehbuch: Jessica Sharzer Kamera: Michael Goi Musik: James S. Levine

