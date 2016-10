FOX 22:30 bis 23:15 Serien King & Maxwell Ausgetrickst USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Gleich in ihrem ersten Fall wird es für die frischgebackenen Privatdetektive Sean King und Michelle Maxwell persönlich. Ted Bergen, ein Anwalt, mit dem King befreundet war, ist ermordet aufgefunden worden. Bergen hatte kurz zuvor die Verteidigung des mutmaßlichen Serienkillers Edgar Roy übernommen, der sich nun auf der Flucht befindet. Roys Schwester, die von der Unschuld ihres Bruders überzeugt ist, engagiert King. Er und seine Kollegin Michelle Maxwell stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein Komplott, das bis in allerhöchste Kreise reicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Tenney (Sean King) Rebecca Romijn (Michelle Maxwell) Ryan Hurst (Edgar Roy) Michael O'Keefe (FBI Agent Frank Rigby) Chris Butler (FBI Agent Darius Carter) Cynthia Addai-Robinson (Megan Ainsley) Elizabeth Marvel (Kelly Nelson) Originaltitel: King & Maxwell Regie: Michael Katleman Drehbuch: David Baldacci, Shane Brennan Kamera: Daniel Stoloff Musik: Eric Colvin