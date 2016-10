FOX 13:45 bis 14:45 Actionserie Undercover Verrat BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Situation beginnt zu eskalieren und Jaros Aktionen werden immer waghalsiger. Er versucht, seine Geschäfte am Laufen zu halten und damit sein Geld zu retten. Popov sitzt ihm im Nacken und setzt Störfeuer. Bei einer kleineren erfolgreichen Aktion Popovs schlägt sein Vorgesetzter zu und befördert Popov weg. Damit steht er vor den Trümmern seiner beruflichen Existenz. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden. Er will Jaro hinter Gittern bringen. Und nicht nur Martin hilft, auch Sunny ist jetzt auf seiner Seite. Sunny ist bereit, ein wichtiges Gespräch mit einem Geschäftspartner Jaros aufzuzeichnen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Yordan Danchev (Dimo) Deyan Donkov (Vasil Nikolov) Kiril Efremov (Tisho) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Zoran Petrovski Drehbuch: Georgi Ivanov, Teodora Vasilev Kamera: Alexander Stanishev