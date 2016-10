FOX 11:25 bis 12:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Ziel markiert USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Sam und Callen reisen in den Jemen. Ihre Mission ist diplomatisch äußerst heikel: Sie sollen den entführten Sohn eines saudischen Prinzen aus der Gewalt von Terroristen befreien. Die wollen ihr Opfer nur herausgeben, wenn im Gegenzug einige Al-Quaida-Kämpfer freigelassen werden, die in Riad im Gefängnis sitzen. Um das zu bewerkstelligen, schlüpft Sam erneut in seine Tarnidentität Hakeem Fayad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson